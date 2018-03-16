Песков пообещал "не простить" Бориса Джонсона

Пресс-секретарь Путина считает дипломатическим проступком обвинения в адрес президента РФ в связи с отравлением Скрипаля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "шокирующим и непростительным поведением" упоминание Владимира Путина в контексте отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии.

Об этом Песков сказал в комментарии Интерфаксу.

"Мы говорили на различных уровнях и в различных ситуациях, что Россия не имеет ничего общего с этой историей. Любые ссылки и упоминания нашего президента - ничто иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение", - сказал Песков.

Он считает подобное "дипломатическим проступком".

Отметим, ранее глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территории Британии с "высокой вероятностью" отдал лично Путин.

Напомним, 5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия.