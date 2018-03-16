Бортпроводница, выпавшая из самолета в Уганде, умерла

Стюардесса, которая выпала из самолета авиакомпании Emirates в аэропорту Энтеббе в Уганде, умерла.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на BBC .
В больнице города Кисуби, куда госпитализировали пострадавшую, сообщили, что у нее были травмы по всему лицу и коленям. Ее привезли в бессознательном состоянии, и вскоре женщина скончалась.
В заявлении отмечается, что стюардесса вероятнее всего, открыла аварийную дверь и выпала из самолета, который благополучно приземлился и припарковался.
Авиационные власти Уганды ведут расследование инцидента.
Напомним, самой пунктуальной авиакомпанией в январе стала Alitalia. Она опередила Qatar Airways (вторая с 87,88% рейсов, прибывшими вовремя) и South African Airways (третье место с 87,47% рейсов, прибывшими согласно расписанию).