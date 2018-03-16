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Главная » Мир » В России возбудили дела об отравлении Юлии Скрипаль и убийстве Глушкова
Отравление Скрипаля

В России возбудили дела об отравлении Юлии Скрипаль и убийстве Глушкова

В России возбудили дела об отравлении Юлии Скрипаль и убийстве Глушкова
Фото с сайта Капитал

Москва решила провести свое расследование

16.03.18 55
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отравлении Юлии Скрипаль в британском Солсбери и об убийстве Николая Глушкова в Лондоне.

Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации 16 марта 2018 года возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории города Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "е", ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом"), а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.

Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов.

Напомним, лидеры Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором признают Россию ответственной за отравление бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В заявлении отравление названо "первым агрессивным использованием нервно-паралитического вещества в Европе со времен Второй мировой войны". Москву призывают предоставить ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) полную информацию о программе "Новичок".

4 марта Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери. Его и дочь доставили в больницу с признаками отравления неизвестным веществом. 

13 марта в Лондоне нашли мертвым в собственном доме российского бизнесмена Николая Глушкова, который был близким другом покойного олигарха Бориса Березовского.

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