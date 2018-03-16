Угроза с востока. Как НАТО собирается поступать с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил отчёт о работе Альянса, в котором много внимания уделено угрозам, исходящим со стороны России. При этом генсек подчеркнул, что включаться в новую гонку вооружений Североатлантический альянс не намерен

15 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с отчётом о работе Альянса в 2017 году. Defense News описывает ключевые тезисы доклада чиновника: Россия опасна, однако ради сохранения мира диалог с ней необходим, многие страны увеличивают расходы на оборону — и это отличная новость, новая холодная война никому не нужна, но Альянс готов защищать своих союзников.

Дело рук Кремля

Одной из главных тем, затронутых Йенсом Столтенбергом, стали взаимоотношения с Россией. Недавно в Великобритании отравили бывшего ГРУшника Сергея Скрипаля, Столтенберг подчеркнул, что отравляющие нервнопаралитические вещества впервые были использованы на территории Альянса.

«Все наши союзники согласны с тем, что нападение на Скрипаля было явным нарушением международных норм и соглашений», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Россия на протяжении многих лет придерживается такой линии поведения. «Аннексия Крыма и вторжение на Донбасс в 2014 году, военное присутствие в Грузии и Молдове — всё это дело рук Кремля», — говорит Столтенберг.

Однако в прошлом году Москва вмешивалась и во внутреннюю политику Западных Балкан и Черногории, являющейся членом Альянса с 2017 года. Такие действия НАТО будет пресекать, заявил генсек, не объяснив, однако, как именно. Говоря об опасениях по поводу того, что Россия способна ради своих амбиций воспользоваться ядерным оружием, он отметил важность диалога с Москвой, который позволит избежать глобальной войны, пишет Defense News.

Расходы на оборону

Говоря об усилиях, которые НАТО прилагает для сохранения мира, Столтенберг назвал главным успехом 2017 года увеличение на 5% расходов на оборону Канадой и европейскими участниками Альянса. 26 из 28 членов НАТО потратили на свою защиту больше, чем годом ранее.

«Мы не хотим новой холодной войны и новой гонки вооружений. Однако НАТО защитит всех своих союзников»

«У большинства членов Североатлантического Альянса уже есть понимание, как к 2024 году увеличить траты на оборону ещё на 2%», — сказал он.

Вторым важным достижением генсек назвал увеличение за последние три года количества военнослужащих, участвующих в операциях НАТО: с 18 тыс. до 23 тыс. Такой шаг был продиктован аннексией Крыма в 2014 году и активизацией ИГИЛ, пишет Defense News.

Кроме того, Йенс Столтенберг отметил помощь Альянса армии Афганистана: «Тренировочная миссия НАТО для афганских войск не прошла даром. В 2017 году им удалось серьёзно надавить на талибов. Спасибо президенту Афганистана Ашрафу Гани за то, что он согласился сесть за стол переговоров с Талибаном».

Также в отчёте НАТО отмечен прогресс в решении угроз XXI столетия, таких как кибератаки и гибридные войны.

Односторонняя гонка

Говоря о будущем НАТО, Столтенберг в основном акцентировал внимание на России, которая в последнее десятилетие активно модернизирует свою армию. Он рассказал, что россияне разрабатывают новое оружие, в том числе ядерное, однако включаться в гонку вооружений Альянс не намерен, пишет Defense News. «НАТО не будет копировать Россию. Мы не хотим новой холодной войны и новой гонки вооружений. У такой гонки нет победителей, это дорого, рискованно и никому не интересно. Однако НАТО защитит всех своих союзников», — пообещал Столтенберг.

Генсек Альянса также отметил, что годовой отчёт в последний раз прозвучал в стенах нынешней штаб-квартиры НАТО. «Скоро мы переедем в новую, экологичную штаб-квартиру, — пообещал он. — Мир не стоит на месте и НАТО тоже».

По материалам: Defense News

Перевод Даниила Непочатова