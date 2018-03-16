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Главная » Мир » Новая Зеландия приостановила переговоры с Россией о ЗСТ
Отравление Скрипаля

Новая Зеландия приостановила переговоры с Россией о ЗСТ

Новая Зеландия приостановила переговоры с Россией о ЗСТ
Джасинда Ардерн / Фото: STUFF

Причина - отравление Скрипаля

16.03.18 22
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Кабинет министров Новой Зеландии на неопределенное время приостановил возобновление переговоров о заключении соглашения о свободной торговле с Россией из-за отравления бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает издание Stuff, на которое ссылаются мировые СМИ.

"Новая Зеландия полностью поддерживает суверенное право Великобритании принимать меры, которые она считает необходимыми, в ответ на это нарушение международного права на своей территории. Мы, вместе с другими партнерами, солидарны с Великобританией", - подчеркнула премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Она также сообщила, что, поскольку других версий, кроме причастности России к делу об отравлении, нет, они с министром иностранных дел согласились, что торговые переговоры с Россией должны быть приостановлены, и неизвестно, когда они снова возобновятся.

Интересно, что заявление Ардерн прозвучало через неделю после того, как министр иностранных дел Новой Зеландии Винстон Питерс объявил о намерении возобновить переговоры с РФ, поскольку никаких доказательств "причастности РФ к крушению самолета рейса МН17 или вмешательства в выборы президента США нет". 

Сегодня же, по мнению руководства Новой Зеландии, ситуация изменилась.

Ардерн сказала, что, учитывая инцидент в Солсбери, трудно сказать, смогут ли вообще возобновиться переговоры о зоне свободной торговли.  

Напомним, в России возбудили дела об отравлении Юлии Скрипаль и убийстве Глушкова.

 

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