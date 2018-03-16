Лондон покинут до 40% состава посольства России

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что российские дипломаты уедут 20 марта

23 российских дипломата вместе с семьями покинут Великобританию по требованию Лондона уже 20 марта.

Это связано с делом об отравлении Сергея Скрипаля.

Вместе с семьями это около 80 человек. Об этом рассказал посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, передает РИА Новости.

Посол опроверг, что Британия высылает незаявленных сотрудников разведслужб. По его словам, страну покинут до 40% состава посольства в Лондоне.

Напомним, Новая Зеландия приостановила переговоры с Россией о ЗСТ. "Новая Зеландия полностью поддерживает суверенное право Великобритании принимать меры, которые она считает необходимыми, в ответ на это нарушение международного права на своей территории. Мы, вместе с другими партнерами, солидарны с Великобританией", - подчеркнула премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.