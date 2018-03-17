Россия высылает 23 британских дипломата

В субботу, 17 марта, МИД РФ проинформировал британского посла в Москве Лори Бристоу об ответных мерах на высылку российских дипломатов с Соединенного королевства. Об этом сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

В частности, Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломата. Они должны покинуть территорию страны в недельный срок. Кроме того, РФ решила закрыть в Санкт-Петербурге генеральное консульство Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лондон покинут до 40% состава посольства России

"Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой", - говорится в сообщении.

Также британского посла проинформировали, что в связи с "неурегулированностью статуса" в РФ прекращается деятельность Британского Совета.

Напомним, 4 марта бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

В России все обвинения традиционно опровергают. При этом советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из разработчиков этого отравляющего вещества, заявил, что Россия является единственной страной в мире, способной производить и применять "Новичок".

14 марта Тереза Мэй заявила о прекращении двусторонних контактов Великобритании с Россией на высоком уровне. Лондон объявил 23 российских дипломата персонами нон-грата и отозвал приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить страну. Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию.