Россия разместит в Средиземном море корабли с крылатыми ракетами

Корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море, заявил президент РФ Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Об этом сообщает РИА Новости.
Путин объяснил это "сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии".
"Удары крылатыми ракетами, эффективная работа палубной авиации нанесли террористам серьезный ущерб, были уничтожены важные объекты их инфраструктуры", — сказал Путин.
Также, по его словам, в этом году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок.
Напомним, российские корабли, оснащенные Калибрами, совершали боевые походы в район восточного Средиземноморья, обстреливая ракетами территорию Сирии, неподконтрольную силам Башара Асада.
Так, в марте 2018 года к берегам Сирии прибыл корабль ВМС РФ Адмирал Эссен, также оснащенный ракетами Калибр.