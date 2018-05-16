В России хотят создать офшоры

Районы с особым правовым статусом появятся в Приморском крае и Калининградской области

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев планирует создать в России специальные административные районы с признаками офшора.



Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании Международного юридического форума в Санкт-Петербурге в среду, 16 мая, передает РБК.

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"Совсем скоро мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области - на островах Русский и Октябрьский", - уточнил он.



По словам российского премьера, лучшие практики передового правового регулирования, протестированы в экспериментальных зонах, могут распространиться на российскую экономику в целом.

Ранее Фокус писал, что граждане РФ хранят на счетах в британских офшорах 34 миллиарда фунтов стерлингов (около 47 миллиардов долларов).