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Главная » Мир » В ЕС хотят усилить проверку просителей и владельцев шенгенских виз

В ЕС хотят усилить проверку просителей и владельцев шенгенских виз

В ЕС хотят усилить проверку просителей и владельцев шенгенских виз
Источник: РБК-Украина

Предлагается пересмотреть и укрепить визовую информационную систему, чтобы равным образом внести вклад в усиление внешних границ

16.05.18 137
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Еврокомиссия предлагает модернизировать визовую информационную систему для соискателей и владельцев шенгенских виз для укрепления внешней и внутренней безопасности.

Подобные нововведения обусловлены миграционными рисками и террористическими угрозами. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на  сайт Еврокомиссии.

Предлагается пересмотреть и укрепить визовую информационную систему, чтобы равным образом внести вклад в усиление внешних границ и улучшение внутренней безопасности ЕС.

В частности, Еврокомиссия предлагает модернизировать визовую базу данных, содержащую информацию о лицах, которые делают заявки на получение шенгенских виз. Эти меры призваны лучше реагировать на тенденции, связанные с постоянным изменением безопасности и миграционных вызовов, а также улучшить внешний контроль границ.

Отмечается, что предложенные изменения должны позволить более тщательно проверять  анкетные данные соискателей на получение визы, устранить пробелы по информационной безопасности посредством лучшего обмена информацией между странами-членами ЕС, а также обеспечить полную совместимость других баз данных Евросоюза.

Комиссар ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос по этому поводу заявил: "Каждый год миллионы лиц, не являющихся гражданами стран Европейского Союза, въезжающих в ЕС с визами, находятся короткий или длительный период. С обновлением визовой информационной системы мы устраним "слепые пятна" в наших информационных системах и предоставим визовым органам и пограничникам информацию, которую они требуют, чтобы выполнять работу должным образом".

По словам комиссара, преступники не должны иметь возможности попасть в Европу незамеченными.

"Европа не является крепостью - но мы должны знать, кто пересекает наши границы. Это наша ответственность, чтобы гарантировать безопасность европейских граждан и построить Европу, которая защищает, и одновременно не затрудняет мобильность тех, кто путешествует в ЕС с хорошими намерениями", - отметил комиссар ЕС по вопросам миграции.

В этой связи сказано, что предложение относительно обновления базы данных визовой информационной системы должно усилить внутреннюю безопасность и улучшить пограничный контроль.

Напомним, с 11 июня 2017 года безвизовым режимом с ЕС воспользовались 490 тысяч украинцев. Всего с июня 2017 года в страны Евросоюза выезжали 17,6 миллионов украинцев, из них 4,2 миллиона для пересечения границы воспользовались биометрическими паспортами.

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