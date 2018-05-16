В ЕС хотят усилить проверку просителей и владельцев шенгенских виз

Еврокомиссия предлагает модернизировать визовую информационную систему для соискателей и владельцев шенгенских виз для укрепления внешней и внутренней безопасности.



Подобные нововведения обусловлены миграционными рисками и террористическими угрозами. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на сайт Еврокомиссии.



Предлагается пересмотреть и укрепить визовую информационную систему, чтобы равным образом внести вклад в усиление внешних границ и улучшение внутренней безопасности ЕС.



В частности, Еврокомиссия предлагает модернизировать визовую базу данных, содержащую информацию о лицах, которые делают заявки на получение шенгенских виз. Эти меры призваны лучше реагировать на тенденции, связанные с постоянным изменением безопасности и миграционных вызовов, а также улучшить внешний контроль границ.

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Отмечается, что предложенные изменения должны позволить более тщательно проверять анкетные данные соискателей на получение визы, устранить пробелы по информационной безопасности посредством лучшего обмена информацией между странами-членами ЕС, а также обеспечить полную совместимость других баз данных Евросоюза.



Комиссар ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос по этому поводу заявил: "Каждый год миллионы лиц, не являющихся гражданами стран Европейского Союза, въезжающих в ЕС с визами, находятся короткий или длительный период. С обновлением визовой информационной системы мы устраним "слепые пятна" в наших информационных системах и предоставим визовым органам и пограничникам информацию, которую они требуют, чтобы выполнять работу должным образом".



По словам комиссара, преступники не должны иметь возможности попасть в Европу незамеченными.



"Европа не является крепостью - но мы должны знать, кто пересекает наши границы. Это наша ответственность, чтобы гарантировать безопасность европейских граждан и построить Европу, которая защищает, и одновременно не затрудняет мобильность тех, кто путешествует в ЕС с хорошими намерениями", - отметил комиссар ЕС по вопросам миграции.



В этой связи сказано, что предложение относительно обновления базы данных визовой информационной системы должно усилить внутреннюю безопасность и улучшить пограничный контроль.

Напомним, с 11 июня 2017 года безвизовым режимом с ЕС воспользовались 490 тысяч украинцев. Всего с июня 2017 года в страны Евросоюза выезжали 17,6 миллионов украинцев, из них 4,2 миллиона для пересечения границы воспользовались биометрическими паспортами.