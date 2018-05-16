Россия вмешивалась в выборы США, - Сенат

В Сенате США официально согласились с выводами американской разведки о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году в пользу возможной победы кандидата Дональда Трампа.



Об этом сообщили сенаторы Ричард Берр и Марк Уорнер, передает Голос Америки.



"Наши сотрудники пришли к общему мнению, что выводы разведки были точными и соответствуют ситуации. Усилия России были широкими, сложными и были осуществлены по приказу лично Путина с целью помочь Дональду Трампу и навредить Хиллари Клинтон", - заявил Уорнер.

Как говорится в заключении, Комитет потратил 14 месяцев, просматривая источники, проведенную работу и аналитику, чтобы проверить данные американской разведки о вмешательстве РФ в американские выборы.



"Мы не видим оснований ставить под сомнение выводы разведки. Нет сомнения, что Россия приложила беспрецедентные усилия, чтобы вмешаться в выборы 2016 года", - написали сенаторы.



Ранее Фокус писал, что комитет разведки Палаты представителей опубликовал окончательный отчет о попытке России вмешаться в президентские выборы в 2016 году. Республиканцы огласили главные выводы в марте этого года, заявив, что не было никакой координации между президентской кампанией Дональда Трампа и Россией.