Белый дом готовит план санкций против России из-за ракетного договора

Дональд Трамп делигировал свои полномочия по этому вопросу

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить план введения дополнительных санкций в отношении России.

Это связано с с предполагаемым нарушением со стороны Кремля Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Интерфакс.

"Я делегирую госсекретарю в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки функции полномочия, имеющиеся у президента, в соответствии с разделом 1244(С), пункты 1-4 закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год", - говорится в опубликованном на сайте Белого дома распоряжении президента.

Напомним, сенат США принял закон о военном бюджете на 2018 год.Там же содержится положение о мерах в ответ на нарушение Россией условий ДРСМД.

Среди возможных санкционных мер, согласно закону, блокировка любых транзакций, связанных с собственностью на территории США; запрет въезда в США и невозможность получить визу или других документов для въезда, аннулирование уже имеющиеся визы; а также другие санкции, которые президент сочтет уместными.

Ранее Фокус сообщал, что российский корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море. Путин объяснил это "сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии".