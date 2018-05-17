Министерство иностранных дел Израиля выразило Турции протест в связи с жестким обращением с послом еврейского государства Эйтаном Наэ (Eitan Naeh) в аэропорту Стамбула.
Видео происшествия публикует Haaretz на своей странице в YouTube.
Несмотря на дипломатическую неприкосновенность, сотрудники службы авиационной безопасности демонстративно обыскали посла перед приехавшими по этому поводу репортерами. Израильское внешнеполитическое ведомство назвало инцидент "жесткой и унизительной проверкой".
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Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль и премьер-министра Биньямина Нетаньяху в апартеиде - проведении политики расовой сегрегации. Ранее израильский премьер назвал президента Турции одним из главных пособников ХАМАС.
Конфликт разгорелся после того, как США перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. После этого Турция отозвала своих послов из Соединенных Штатов и Израиля для консультаций.