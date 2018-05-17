Через 20 лет россиян и китайцев станет намного меньше, - ООН

Население планеты к 2050 году составит 9,7 миллиарда человек.

Об этом говорится в прогнозе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, опубликованном на сайте подразделения.

По прогнозам экспертов, население России к 2050 году сократится до 132 миллионов человек. В Китае рост численности населения продолжится до 2030 года, после чего также пойдет на спад и составит 1,3 миллиарда человека, что даже меньше сегодняшних показателей.

Лидером по численности населения к середине века станет Индия. В 2050 году в ней будет проживать 1,6 миллиарда человек.

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Ранее Фокус сообщал, что к 2050 году население Украины уменьшится на 17% - до 36,4 миллиона, а уже в 2100-м оно может составлять всего 28,2 миллиона человек.