В Германии был образец "Новичка", - СМИ

В начале 1990-х Федеральная разведывательная служба Германии получила образец нервно-паралитического вещества "Новичок", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на немецкие СМИ.

Масштабное журналистское расследование провели немецкая газета Zeit с газетой Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпаниями Westdeutscher Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk.

По данным изданий, пробу вещества смог доставить перебежчик, работавший на немецкую разведку, а источником информации служили российские ученые.

В дальнейшем проба "Новичка" была доставлена в одну из лабораторий Швеции, и немецкая разведывательная служба получила формулу вещества, а также передала ее своим союзникам по НАТО.

"В связи с хорошими взаимоотношениями с президентом России Борисом Ельциным правительство Германии приняло решение не объявлять публично о существовании "Новичка", - пишет газета Zeit.

Где именно находится проба в настоящий момент, неизвестно. В правительстве ФРГ никак не прокомментировали результаты проведенного журналистами расследования.

Напомним, 4 марта бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

12 апреля, в Британии Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы правоохранителей о типе нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

В представленном отчете организация не указывает название вещества.

В документе отмечается, что оно содержится в полном засекреченном отчете, который доступен для стран-членов ОЗХО.

Российский химик Вил Мирзаянов, который принимал участие в создании "Новичка", рассказал, что Скрипали не погибли от "Новичка", потому что это вещество обладает рядом свойств, делающих его применение в британском климате бессмысленным.