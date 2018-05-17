Трамп просит Германию отказаться от "Северного потока-2"

Американский президент Дональд Трамп настоятельно просит Германию отозвать разрешение на строительство "Северного потока-2" через свою территорию.
Об этом со ссылкой на источники в США и ЕС сообщает в четверг, 17 мая, РИА Новости.
По данным издания, в апреле Трамп посоветовал канцлеру Германии Ангеле Меркель отказаться от поддержки "Северного потока-2". В обмен США обещали начать переговоры о новом торговом соглашении с ЕС.
Ранее Фокус писал, что в Германии начались подготовительный работы к строительству на морском участке газопровода "Северный поток-2" для последующей трубоукладки в заливе Грайфсвальд. Сообщается, что пять экскаваторов приступили к устройству траншей для двух ниток газопровода.