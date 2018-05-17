Премьер-министр Каталонии не присягнул королю Испании

Члены испанского правительства не присутствовали на церемонии

Новоизбранный премьер-министр Каталонии Ким Торра в четверг, 17 мая вступил в должность, сообщает "РБК" со ссылкой на испанское издание La Vanguardia.

В своей присяге Торра не упомянул о короле Испании Филиппе VI и испанской конституции.

На лацкане пиджака политика была закреплена желтая лента в знак солидарности с арестованными активистами и политиками, выступающие за независимость Каталонии.

Отмечается, что члены испанского правительства не присутствовали на церемонии.

Напомним, Торра был избран 131-м главой Каталонии 14 мая. Он является близким другом экс-главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона и выдвигался на выборы по списку его движения "Вместе за Каталонию".

Перед голосованием Торра назвал Пучдемона "легитимным главой" Каталонии и пообещал в случае избрания продолжить курс на независимость региона.

Пучдемон был ключевым организатором референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года. Тогда 90% каталонцев поддержали отсоединение от Испании при явке 43%.

Власти Испании объявили референдум незаконным. В регионе было введено прямое управление Мадрида, после чего Пучдемон и часть министров регионального правительства выехали за границу.