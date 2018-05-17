Британия выйдет из таможенного союза с ЕС

Премьер-министр Британии Тереза ​​Мэй заявила, что Британия покинет таможенный союз ЕС после Brexit, сообщает Reuters.

"Соединенное Королевство покинет таможенный союз, когда мы покинем Европейский союз. Конечно, мы будем вести переговоры о будущих таможенных соглашениях с Европейским союзом, и я поставила перед собой три цели", - заявила Мэй.

Британия будет добиваться самостоятельной торговой политики с остальным миром, безграничной торговли с ЕС и отсутствия "жестких барьеров" в торговле с Ирландией, которая является членом ЕС.

Напомним, Евросоюз и Великобритания достигли договоренности, что переходный период после Brexit составит 21 месяц и завершится 31 декабря 2020 года.