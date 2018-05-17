В России на границе Забайкальского края и Бурятии обвалились опоры 1, 5-километрового моста Интернациональной дружбы.



Об этом в четверг, 17 мая, сообщает Газета.ру.



Мост соединял поселок Куанда и Большую землю через реку Витим.





По данным СМИ, мост был признан аварийным в июле 2016 года, власти запретили его эксплуатацию, однако люди продолжали пользоваться единственным автосообщением.

Местные жители обнародовали видео, на котором видно, как ледоход разрушает мост.



"Нет моста Витимского, все. Вот и последняя упала. Остались мы на острове", - говорит автор записи.

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После обрушения опор моста в районе ввели режим ЧС, так как поселок оказался оторванным от другого берега: местные власти запретили людям ходить по нему пешком. Для этого на обеих его сторонах установлены посты.



"Это катастрофа для села Куанда, которое было связано автомобильным сообщением с основной территорией района. Через мост в село возили топливо, продукты, в том числе для школы-интерната, сейчас поселок отрезан по обе стороны, осталось только железнодорожное сообщение", - заявил глава Каларского района Павел Романов.



В свою очередь в ГУ МЧС Забайкальского края заверили, что помогут местным жителям.

Напомним, 15 мая 2018 года состоялось официальное открытие автомобильного движения по Крымскому мосту.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Керченский мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым".