Индийское отделение зоозащитной организация PETA ("Люди за этичное обращение с животными") посвятило свадьбе принца Гарри и Меган Маркл спасение быка. Об этом говорится на сайте организации.

Индийского быка, которого члены организации нашли слабым и с ранами после того, как он был вынужден всю жизнь таскать тяжелые тележки под горячим солнцем, назвали Мерри (Merry) — от имен Меган и Гарри.

Бык проживет остаток жизни отдыхая в индуистском святилище в Махараштре в Индии.

"У принца Гарри и Меган Маркл теперь есть однотонный бык, названных в их честь. Спасание Мерри - идеальный свадебный подарок для пары, которая хочет, чтобы их большой день был отмечен благотворительными делами и взносами", – рассказала президент PETA Ингрид Ньюкирк.

Она добавила, что королевская свадьба - это идеальное время для того, чтобы проявить любовь ко всем живым существам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елизавета II в письменной форме разрешила принцу Гарри жениться

Фото: PETA

Напомним, принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл с июля 2016 года. Вместе на публике как пара они впервые появились в сентябре 2017 года - на соревнованиях "Игры непобежденных" (Invictus Games), в которых участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами.

27 октября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей помолвке.

Позже стало известно, что церемония бракосочетания пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Пара попросила всех желающих поздравить их со свадьбой пожертвовать деньги на благотворительность, а не дарить им подарки.