В среду, 16 мая, в швейцарском городе Лугано (кантон Тичино) местная полиция задержала парня в костюме Дэдпула, которого сочла вооруженным бандитом. Об этом сообщает 20 Minuten.

"Нам сообщили о подозреваемом, который, как говорили, имел при себе два пистолета", - пояснили свои действия в полиции.

Однако правоохранители быстро установили, что парень является косплеером, который шел с другом на премьеру фильма, а его пистолеты были муляжами.

"Я уже участвовал во многих мероприятиях и ярмарках - конечно, в своих костюмах. Но до сих пор не было никаких проблем", - поделился ощущениями Алессандро Ботта, который одел костюм супергероя.







Фото: 20 Minuten

Справка

Косплей — популярное хобби, заключающееся в переодевании в костюмы и отыгрывании характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, фильмов, книг, комиксов и аниме. Как правило, это увлечение включает в себя изготовление костюма и элементов атрибутики выбранного персонажа

Напомним, премьера "Дэдпула-2" в Украине состолась 17 мая (в Британии фильм показали на день раньше- 16 мая).