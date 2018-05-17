МИД РФ отреагировал на арест руководителя РИА Новости Украина

В Москве заявили о "наступлении на свободу слова" в Украине и требовали "незамедлительного освобождения" руководителя информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на два месяца Херсонским судом. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В России решительно осуждают подобные репрессивные действия в отношении журналиста, всегда честно и добросовестно выполнявшего свой профессиональный долг. Расцениваем это как вопиющий произвол, наступление на свободу слова и попытку киевского режима силовыми методами задушить любые проявления объективности и непредвзятого взгляда на происходящие в стране события", - говорится в заявлении.

Также МИД РФ призвал "зарубежных партнеров", правозащитные и журналистские структуры отреагировать на арест Вышинского.

Напомним, во вторник, 15 мая, сотрудники СБУ провели обыски в офисе информационного агентства РИА Новости Украина в Киеве и задержали его руководителя Кирилла Вышинского. Во время обыска у журналиста обнаружили российский паспорт.

СБУ подозревает Вышинского в ежемесячном получении 53 тысячи евро на проведение подрывной деятельности против Украины. Он якобы готовил материалы, оправдывающие аннексию Крыма, и в поддержку боевиков "ДНР" и "ЛНР".

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права выхода под залог.