В США сообщили о готовности Трампа встретиться с лидером КНДР

Американский президент Дональд Трамп готов к проведению переговоров с КНДР, заявила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Интерфакс.



"Президент в полной мере готов к этой встрече", – сказала она на брифинге.



Она отметила, что "если в итоге саммит состоится, то мы будем очень рады, а если нет, то ничего страшного".

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Она добавила, что в случае отказа КНДР от переговоров США продолжат оказывать максимальное давление на Пхеньян, чтобы добиться от него отказа от ядерного оружия.



Встреча между президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР.

Северная Корея накануне отменила встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи, которая должна была состояться в среду, 16 мая, в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух стран.

Причиной отмены стали совместные военные учения Республики Корея и США.

Маневры представляют собой репетицию вторжения в Северную Корею и провокацию на фоне потепления в межкорейских отношениях.