На Гавайях в четверг, 17 мая, произошло новое извержение вулкана Килауэа.



Об этом сообщает CNN.



По данным издания, извержение сопровождалось мощными взрывами. Небо было закрыто пеплом и дымом.

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В свою очередь Геологическая служба США сообщила, что извержение произошло в 05:00 по местному времени (18:00 по киевскому времени).

Wide angle @USGSVolcanoes camera shows incandescence in Halema'uma'u prior to this morning's eruption. Timelapse starts late yesterday afternoon pic.twitter.com/5tDcVkiQIg — Ian Nesbitt (@paleosurface) 17 мая 2018 г.

Также сообщается, что была проведена эвакуация сотрудников обсерватории вулкана и национального парка. Местными властями был выпущен красный авиационный кодекс - предупреждает пилотов, чтобы они избегали потенциально опасного облака из пепла.

Напомним, по состоянию на 7 мая в результате извержения вулкана Килауэа на Гавайях уничтожены более 30 домов. В районе находятся примерно 770 домов. Эвакуированы более 1700 человек. 16 мая Геологическая служба США (USGS) объявила о "красном" уровне опасности из-за извержения вулкана.

Справка

Вулкан Килауэа постоянно извергается с 1983 года и является одним из самых активных вулканов в мире.

В 2014 году лава сожшла дом и накрыла кладбище, в то время, когда она приближалась к Пахоа, ближайшему городу к Лейлани-Эстейтс. Но этот поток остановился как раз перед главной дорогой Пахоа.

Почти 30 лет назад лава медленно покрывала весь город, Калапану, в течение примерно года.