Сенат США поддержал на пост главы ЦРУ кандидатуру Джины Хаспел, которую обвиняют в жестоких пытках

54 сенатора из 100 высказались "за"

В США члены Конгресса проголосовали за кандидатуру Джины Хаспел на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сообщает "Интерфакс".

Согласно итогам голосования, 54 сенатора из 100 высказались "за" кандидатуру Хаспел, "против" - 45.

До проведения финального голосования в верхней палате Конгресса, Хаспел также прошла процедурное голосование, набрав 54 голоса "за" и 44 "против", гарантируя, таким образом, себе утверждение на пост главы ЦРУ.

16 мая комитет по разведке сената США одобрил кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ. В ходе голосования по ее кандидатуре 10 членов комитета ее поддержали, пять - высказались против.

Напомним, Джина Хаспел, которую на пост главы ЦРУ рекомендовал президент США Дональд Трамп, критикуют за применение жестоких пыток в отношении подозреваемых в совершении теракта 11 сентября 2001 года.

Хаспел была начальником тайной базы США в Таиланде, где она работала под прикрытием. Там находились в заключении двое подозреваемых в терроризме, которые были подвергнуты пыткам - водному ограждению, техника которого имитировала утопление.

Недавно она заявила конгрессменам, что будет выступать категорически против возобновления этой программы.