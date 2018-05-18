Путин в Сочи встретился с президентом Сирии Башаром Асадом

В ходе переговоров российский президент поздравил сирийского коллегу с "успехами сил правительственной армии"

В российском Сочи в четверг, 17 мая, состоялась встреча президентов РФ Владимира Путина и Сирии Башара Асада, сообщает "Интерфакс".

В ходе переговоров Путин поздравил Асада с "успехами сил правительственной армии" в борьбе с террористами и заявил о создании условий для возобновления политического процесса в Сирии.

"Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти. Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы", - сказал Путин.

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Российский президент также приветствовал решение Асада направить своих представителей в ООН для формирования конституционного комитета.

Отметим, что встреча с сирийским диктатором состоялась накануне визита в Сочи канцлера Германии Ангелы Меркель.

Напомним, 24 апреля и.о. Госсекретаря США Джон Салливан заявил, что Страны Большой семерки (G7) во время саммита в Торонто пришли к единому согласию о роли России в конфликтах на востоке Украины и в Сирии.