В Австралии исчезли десятки иностранных спортсменов

Предположительно, все они хотят остаться в стране

До сотни спортсменов исчезли во время и после Игр Содружества, которые проходили с 4 по 15 апреля в Австралии.

Об этом сообщает BBC.

В числе пропавших - спортсмены, тренеры и представители команд из многих африканских стран. Больше всего людей исчезло из сборной Камеруна - 8 спортсменов.

Примечательно, что все спортсмены пропали сразу после окончания въездных виз. Австралия угрожает депортировать тех, кто остался на незаконное проживание. По действующему законодательству, они могут подать заявление на получение убежища и остаться в стране. В местных СМИ предполагают, что такую попытку предпримут многие исчезнувшие.

Australian Broadcasting Corporation со ссылкой на источники сообщает, что речь идет о сотне людей. Другие источники более сдержаны в оценках и говорят о 20-50 пропавших.

Юристы по вопросам беженцев в Сиднее, Мельбурне и Канберре сообщили СМИ, что они контактировали с несколькими спортсменами, которые обратились за помощью в получении виз.

Миграционный адвокат в Канберре рассказала Fairfax Media, что она помогла подать заявления об убежище пяти спортсменам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне поставили рекорд по запросам на предоставление убежища в США

Напомним, исчезновение спортсменов уже стало традицией крупных спортивных соревнований. Считается, что многие из пропавших просто хотят иметь шанс на лучшую жизнь.

Во время Олимпиады-2012 в Лондоне 21 спортсмен и тренер исчезли, и многих из них до сих пор не нашли. Более 80 спортсменов также подали заявки на убежище в течение этого времени.

То же самое произошло и на Играх Содружества в Австралии в 2006 году, когда более 40 спортсменов и чиновников искали убежища.