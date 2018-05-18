В Австралии исчезли десятки иностранных спортсменов

До сотни спортсменов исчезли во время и после Игр Содружества, которые проходили с 4 по 15 апреля в Австралии.
Об этом сообщает BBC.
В числе пропавших - спортсмены, тренеры и представители команд из многих африканских стран. Больше всего людей исчезло из сборной Камеруна - 8 спортсменов.
Примечательно, что все спортсмены пропали сразу после окончания въездных виз. Австралия угрожает депортировать тех, кто остался на незаконное проживание. По действующему законодательству, они могут подать заявление на получение убежища и остаться в стране. В местных СМИ предполагают, что такую попытку предпримут многие исчезнувшие.
Australian Broadcasting Corporation со ссылкой на источники сообщает, что речь идет о сотне людей. Другие источники более сдержаны в оценках и говорят о 20-50 пропавших.
Юристы по вопросам беженцев в Сиднее, Мельбурне и Канберре сообщили СМИ, что они контактировали с несколькими спортсменами, которые обратились за помощью в получении виз.
Миграционный адвокат в Канберре рассказала Fairfax Media, что она помогла подать заявления об убежище пяти спортсменам.
Напомним, исчезновение спортсменов уже стало традицией крупных спортивных соревнований. Считается, что многие из пропавших просто хотят иметь шанс на лучшую жизнь.
Во время Олимпиады-2012 в Лондоне 21 спортсмен и тренер исчезли, и многих из них до сих пор не нашли. Более 80 спортсменов также подали заявки на убежище в течение этого времени.
То же самое произошло и на Играх Содружества в Австралии в 2006 году, когда более 40 спортсменов и чиновников искали убежища.