Пойманных пьяными за рулем в Молдове отправят работать в морг

А также убирать кладбища и мести улицы

В Молдове ужесточили наказание для водителей, которых поймали пьяными за рулем. Кроме обычных штрафов к ним будут применять нетрадиционые методы воздействия.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филипп во время заседания Нацсовета по безопасности дорожного движения, сообщает Укринформ.

"К сожалению, статистические данные свидетельствуют о том, что самые тяжелые дорожно-транспортные происшествия происходят у нас по вине пьяных водителей. Практика также показала, что штрафы за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии - не самая эффективная мера борьбы с этим опасным феноменом. В связи с этим был разработан новый комплекс мер по усилению наказания для любителей садиться за руль автомобиля в нетрезвом состоянии", - отметил Филипп.

Среди предложенных Национальным советом мероприятий - немедленное изъятие водительского удостоверения с последующим лишением права вождения автомобиля сроком на четыре года. По истечении этого срока водителям придется пересдавать экзамены для получения новых водительских прав.

Предложено было также назначать пьяным водителям, по вине которых было совершено ДТП, наказание в виде 240 часов общественных работ (уборка кладбищ, улиц городов, работа в моргах).

Автомобили, за рулем которых находились нетрезвые водители, будут загоняться на штрафные площадки.

Напомним, в Украине предлагали усилить ответственность военных за совершение правонарушений в состоянии опьянения.