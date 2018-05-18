Путин: Транзит газа через Украину будет продолжен после запуска Северного потока-2

...если это будет экономически целесообразно для России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что транзит российского газа через Украину будет продолжен после запуска Северного потока – 2, если это будет экономически целесообразно. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Хочу подчеркнуть: поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности", - сказал Путин в пятницу на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Путин отметил, что Россия всегда рассматривала Северный поток – 2 как чисто экономический проект, и Москва готова к переговорам с Киевом по этому вопросу.

Со своей стороны Меркель выразила убеждение, что и после строительства Северного потока - 2 роль Украины как транзитной страны должна сохраниться.

"Это имеет стратегическое значение, и Германия готова сыграть свою роль и оказать содействие. Надо подумать над гарантиями для Украины в том числе", - заявила Меркель.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.