"Дай бог ему здоровья", - Путин о выписанном из больницы Скрипале

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал новость, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы после отравления в Солсбери.
Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает РБК.
"Дай бог ему здоровья. Мы очень рады", - прокомментировал Путин сообщение о выписке Скрипаля из больницы.
При этом он заявил, что боевое отравляющее вещество приводит к практически мгновенной гибели человека.
Путин также напомнил, что Россию не допускают к расследованию этого отравления.
Ранее Фокус писал, что о выписке Сергея Скрипаля из больницы в Солсбери Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила 18 мая.