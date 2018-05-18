Россиянка попалась на воровстве туалетной бумаги, полотенец, посуды и чая из отеля в турецкой Анталье. Об этом сообщает газета Bursa Sancac.



Отмечается, что при досмотре подозрительных сумок россиянки офицерами полиции были изъяты более десятка тарелок, полотенца, рулоны туалетной бумаги, а также несколько пар тапочек и пакетированный травяной чай.

Издание отмечает, что сотрудники отеля были "потрясены" увиденным.





В свою очередь россиянка начала оправдываться, что посуда и полотенца в таком количестве были нужны ее детям. Также она заявила, что не понимает претензий, поскольку она оплатила сервис отеля.

Отметим, ранее российский турист попытался покончить с собой на турецком курорте.