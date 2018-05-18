В городе Санта-Фе (штат Техас) произошла стрельба в школе, в результате которой погибли не менее восьми человек.



Об этом сообщает телеканал ABC.



Кроме погибших, есть и пострадавшие, получившие огнестрельные ранения. При этом, как сообщили в пресс-службе шерифа техасского округа Харриса, их количество не называется.



Шериф округа Эд Гонсалес уже рассказал о том, что нападавших было двое и они задержаны.





На месте происшествия работают сотрудники полиции, спецслужб, бригады скорой помощи и экстренные службы.



Телеканал CNN также сообщает о задержании двоих нападавших. По информации СМИ, один из них вошел в класс и открыл стрельбу из дробовика.

Пострадавшие были доставлены в госпиталь города Галвестон. Местный шериф тем временем сообщил, что одним из пострадавших является сотрудник местной полиции, который получил огнестрельное ранение.

Ранее сообщалось, что устроившим 5 ноября 2017 гола стрельбу в церкви города Сазерленд Спрингс в Техасе оказался белый мужчина из окрестностей Сан-Антонио, 26-летний Девин Келли.

По данным властей, в результате стрельбы в баптистской церкви в Техасе погибли 27 человек, еще около 20 получили ранения. Возраст жертв составляет от 5 до 72 лет.