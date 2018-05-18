В школе в Техасе после стрельбы нашли взрывчатку

Также задержан еще один стрелок

В средней школе города Санта-Фе в штате Техас, где сегодня, 18 мая, произошла стрельба, нашли взрывчатку.

Об этом сообщает АР.

По словам шерифа Эда Гонсалеса, в школе нашли "разные взрывные устройства". Сколько их, неизвестно. Полиция просит граждан бытьбдительными и сообщать о подозрительных находках в 911.

Также, по словам шерифа, удалось задержать еще одного стрелка. Сейчас выясняют мотивы нападения.

Напомним, сегодня, 18 мая, во время стрельбы в средней школе Санта-Фе в Техасе были убиты от восьми до десяти человек. Большинство погибших - школьники.

Кроме погибших, есть и пострадавшие, получившие огнестрельные ранения. При этом, как сообщили в пресс-службе шерифа техасского округа Харриса, их количество не называется.