Один из трех выживших при крушении самолета скончался в больнице от полученных травм

На Кубе в катастрофе Boeing 737, разбившегося при взлете из аэропорта Гаваны, есть выжившие.



О выживших пассажирах сообщила кубинская ежедневная газета Granma. По данным издания, речь также идет о трех выживших, которые уже госпитализированы.



Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа - иностранцы. Издание уточняет, что всего на борту находились 105 человек.



По информации агентства Reuters, один из трех выживших при крушении самолета скончался в больнице от полученных травм. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.





Пассажирский лайнер упал через несколько минут после вылета из Международного аэропорта имени Хосе Марти. Авария произошла в нескольких метрах от терминала номер один, сообщает CiberCuba.



Рейс CU972 (HAV-HOG), который проходил по маршруту Гавана - Ольгин.



Уточняется, что принадлежит Boeing 737 мексиканской компании Damojh.





Вскоре власти Кубы подтвердили факт крушения пассажирского самолета в окрестностях столицы. По официальным данным, на борту находились 104 пассажира и "иностранный экипаж".

Как сообщают местные СМИ, самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас.



На место трагедии прибыл председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.