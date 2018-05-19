Николас Мадуро замешан в наркоторговле, - Минфин США

США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и местного чиновника Диосдадо Кабелло в получении доходов от наркоторговли.
США впервые публично заявили, что Мадуро, против которого действуют американские санкции, замешан в торговле наркотиками, пишет Голос Америки.
Отмечается, что Диосдадо Кабелло - второй после Мадуро человек в иерархии правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.
Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором указало, что Кабелло конфисковал небольшие партии наркотиков у наркоторговцев, собрал их в большую партию и экспортировал через государственный аэропорт Венесуэлы.
"Кабелло вместе с президентом Мадуро и другими лицами разделили доходы, полученные от поставок наркотиков", - говорится в заявлении.
Полученные от наркоторговли деньги, отмывались в Коста-Рике и России.
Минфин США ввело санкции против Кабелло, его жены и его родного брата. Кроме участия в наркоторговле, они также обвиняются в рэкете.
Отметим, Венесуэла готовится выбирать нового президента.