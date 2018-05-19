Прорыв плотины в Колумбии попал на видео. В ролике видно, как люди убегают от мощного потока воды, пробившегося через туннель, передает РИА Новости.



Как сообщают местные СМИ, десяткам тысяч людей пришлось эвакуироваться после того, как река Каука прорвала дренажный туннель. Около 600 человек лишились своих домов, также были разрушены два моста, две школы и больница.

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Отмечается, что ЧП с плотиной произошло из-за ошибок при строительстве гидроэлектростанции.





Местные власти объявили об эвакуации в восьми муниципалитетах, опасаясь новых затоплений, из-за которых могут пострадать сотни тысяч человек.



Губернатор департамента Антиокия назвал происходящее национальным бедствием.

Ранее Фокус писал, что в Колумбии десять человек погибли в результате обрушения строящегося моста.