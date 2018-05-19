В Великобритании состоялось бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл. Церемония прошла в Виндзорском замке, который является резиденцией королевы Елизаветы II, сообщает Интерфакс в субботу, 19 мая.

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Меган Маркл вошла в церковь в длинном белом платье, слегка открывающем плечи, фате и бриллиантовой тиаре. Наряд был создан британским дизайнером, креативным директором Givenchy Клэр Уэйт Келлер.

К алтарю невесту, вопреки традиции, вел отец принца Гарри Чарльз. Отец Меган Томас Маркл не смог приехать на свадьбу. Сообщалось, что он недавно он перенес операцию на сердце. Обряд венчания провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

At the High Altar, The Dean of Windsor greets the congregation and reads the Preface #RoyalWedding pic.twitter.com/cXQBhL3g0y — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 мая 2018 г.

Кольцо Меган изготовлено из куска валлийского золота, который ей подарила Ее Высочество королева Елизавета II. А вот обручальное кольцо принца Гарри изготовлено из белого золота с текстурным обрамлением.

The Archbishop leads the vows and the giving of the rings #RoyalWedding pic.twitter.com/qvhJD8addE — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 мая 2018 г.

Отмечается, что среди гостей свадьбы были две бывших возлюбленных принца Гарри. С актрисой Крессидой Бонас он встречался с 2012 по 2014 год, а с подругой по школе Челси Дэви - с 2004 по 2010 годы.

Напомним, принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл с июля 2016 года. Вместе на публике как пара они впервые появились в сентябре 2017 года - на соревнованиях "Игры непобежденных" (Invictus Games), в которых участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами.

27 октября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей помолвке.

Позже стало известно, что церемония бракосочетания пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Пара попросила всех желающих поздравить их со свадьбой пожертвовать деньги на благотворительность, а не дарить им подарки.