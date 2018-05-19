Стрельба в Германии: мужчина открыл огонь по прохожим, - СМИ

В городе Саарбрюккен (Германия) неизвестный открыл стрельбу по прохожим: два человека погибли, еще несколько получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel Online.
По информации издания, инцидент произошел около 14:30 в районе Фехинген.
Правоохранители задержали нападавшего на месте. Мотивы злоумышленника пока неизвестны.
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На месте происшествия работают правоохранители и представители местных властей.
О возможной связи преступления с терроризмом речь пока не идет, сообщают в местной полиции.
По предварительным данным, жертвы являются членами одной семьи.