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Главная » Мир » Стрельба в Германии: мужчина открыл огонь по прохожим, - СМИ

Стрельба в Германии: мужчина открыл огонь по прохожим, - СМИ

Стрельба в Германии: мужчина открыл огонь по прохожим, - СМИ
Фото из открытых источников

Два человека погибли, есть раненые

19.05.18 56
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В городе Саарбрюккен (Германия) неизвестный открыл стрельбу по прохожим: два человека погибли, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel Online. 

По информации издания, инцидент произошел около 14:30 в районе Фехинген. 

Правоохранители задержали нападавшего на месте. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. 

На месте происшествия работают правоохранители и представители местных властей. 

О возможной связи преступления с терроризмом речь пока не идет, сообщают в местной полиции. 

По предварительным данным, жертвы являются членами одной семьи.

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