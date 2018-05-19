В Чечне неизвестные попытались захватить церковь, их всех убили

В Грозном (Чечня) группа неизвестных осуществила попытку нападения на церковь Архангела Михаила.

Во время проведения спецоперации силовиков четверо нападавших были убиты, сообщает ТАСС.



Согласно сообщению, группа неизвестных проникла в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате нападения был ранен один из прихожан.

В перестрелке погибли двое полицейских, еще двое получили ранения.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова, лидер напавших на церковь в Грозном боевиков жил в одном из соседних регионов, остальные трое - жители Чечни.

Правоохранительные органы пытаются установить возможных сообщников ликвидированных бандитов, проводятся следственные действия.

Бандиты были вооружены двуствольным обрезом, из которого вели огонь. Кроме того, у них было десять бутылок с зажигательной смесью.

В твиттере Рамзана Кадырова сообщается, что в настоящий момент операция завершена, ограничения на движение около церкви сняты.

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Информагентство сообщает о еще одном погибшем, в котором настоятель храма не признал прихожанина. Таким образом, он может оказаться пятым напавшим на храм боевиком.