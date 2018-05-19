"Северный поток-2" дестабилизирует ЕС, - бывший президент Болгарии

Политик утверждает, что почти все политические силы Болгарии, за исключением правящей партии ГЕРБ, стремятся к сближению с Россией

Бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев уверен, что главная цель проекта газопровода "Северный поток-2" – это дестабилизация ситуации внутри Европейского союза.

Болгарский политик таким образом прокомментировал стремление отдельных политических сил страны к сближению с Россией, передает Укринформ.

"Газопровод "Северный поток – 2" не служит интересам Болгарии. Главная его цель – дестабилизация ситуации в Евросоюзе", - заявил Плевнелиев.

Политик утверждает, что почти все политические силы Болгарии, за исключением правящей партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии), стремятся к сближению с Россией.

"Россия не является моделью для нас. Там нет демократии, а существует автократический режим, при котором попираются человеческие права и свободы, и мы обязаны осознать это", - призвал экс-президент Болгарии.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии и Дания – утверждают, что Северный поток-2 увеличит зависимость ЕС от Газпрома, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.