Эксперты подсчитали, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Эксперты по организации свадеб подсчитали, что королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл обойдется в 32 млн фунтов стерлингов (45,8 млн долларов).
Основную часть этой суммы (43 млн долларов) составляет оплата услуг по обеспечению безопасности. Охраняли гостей снайперы и тайная полиция, пишет Styler.
На сайте свадебного агентства Bride Book's был опубликован список расходов церемонии:
Место проведения - 350 тыс. фунтов стерлингов
Доставка еды - 286 тыс. фунтов стерлингов
Напитки - 193 тыс. фунтов стерлингов
Торт - 50 тыс. фунтов стерлингов
Платье невесты - 300 тыс. фунтов стерлингов
Прическа и макияж невесты - 10 тыс. фунтов стерлингов
Костюм жениха - 8 тыс. фунтов стерлингов
Кольца - 6 тыс. фунтов стерлингов
Платья для подружек невесты - 5 тыс. фунтов стерлингов
Наряды для детей, которые будут сыпать лепестки цветов - 1,69 тыс. фунтов стерлингов Музыка - 300 тыс. фунтов стерлингов
Фото и видео - 17 тыс. фунтов стерлингов
Приглашение и бутоньерки - 20 тыс. фунтов стерлингов
Флористика - 110 тыс. фунтов стерлингов
Декор - 130 тыс. фунтов стерлингов
Свадебное путешествие -120 тыс. фунтов стерлингов
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Напомним, принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл с июля 2016 года. Вместе на публике как пара они впервые появились в сентябре 2017 года - на соревнованиях "Игры непобежденных" (Invictus Games), в которых участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами.
27 октября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей помолвке.
Позже стало известно, что церемония бракосочетания пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Пара попросила всех желающих поздравить их со свадьбой пожертвовать деньги на благотворительность, а не дарить им подарки.