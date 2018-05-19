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Главная » Мир » Эксперты подсчитали, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Эксперты подсчитали, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Эксперты подсчитали, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: twitter/Teen Vogue

Жениться нынче недешево

19.05.18 389
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Эксперты по организации свадеб подсчитали, что королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл обойдется в 32 млн фунтов стерлингов (45,8 млн долларов). 

Основную часть этой суммы (43 млн долларов) составляет оплата услуг по обеспечению безопасности. Охраняли гостей снайперы и тайная полиция, пишет Styler

На сайте свадебного агентства Bride Book's был опубликован список расходов церемонии: 

Место проведения - 350 тыс. фунтов стерлингов

Доставка еды - 286 тыс. фунтов стерлингов

Напитки - 193 тыс. фунтов стерлингов

Торт - 50 тыс. фунтов стерлингов

Платье невесты - 300 тыс. фунтов стерлингов

Прическа и макияж невесты - 10 тыс. фунтов стерлингов

Костюм жениха - 8 тыс. фунтов стерлингов

Кольца - 6 тыс. фунтов стерлингов

Платья для подружек невесты - 5 тыс. фунтов стерлингов

Наряды для детей, которые будут сыпать лепестки цветов - 1,69 тыс. фунтов стерлингов Музыка - 300 тыс. фунтов стерлингов

Фото и видео - 17 тыс. фунтов стерлингов

Приглашение и бутоньерки - 20 тыс. фунтов стерлингов

Флористика - 110 тыс. фунтов стерлингов

Декор - 130 тыс. фунтов стерлингов

Свадебное путешествие -120 тыс. фунтов стерлингов 

Напомним, принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл с июля 2016 года. Вместе на публике как пара они впервые появились в сентябре 2017 года - на соревнованиях "Игры непобежденных" (Invictus Games), в которых участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами.  

27 октября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей помолвке.

Позже стало известно, что церемония бракосочетания пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.  

Пара попросила всех желающих поздравить их со свадьбой пожертвовать деньги на благотворительность, а не дарить им подарки.  

19 мая принц Гарри и Меган Маркл поженились.

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