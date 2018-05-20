Инфографика Право на смерть. Сколько стоит ассистированный суицид, и кто пользуется этой услугой
Фокус рассказывает о том, кому, в каких странах и за сколько можно умереть добровольно
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