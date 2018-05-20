Сегодня, 20 мая, в Венесуэле проходят президентские выборы.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на AFP.
В выборах примут участие четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.
Президентские выборы традиционно проводятся в декабре, но в этом году их решили перенести, так как крупнейшее оппозиционное объединение страны "Круглый стол демократического единства" приняло решение не выдвигать свою кандидатуру и призвало граждан не принимать участие в голосовании.
Около 20,5 миллиона человек имеют право голосовать на выборах. Президент выбирается на шестилетний срок, который начнется в январе 2019 года.
Напомним, США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и местного чиновника Диосдадо Кабелло в получении доходов от наркоторговли.