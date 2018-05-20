На Кубе подтвердили число погибших и выживших в авиакатастрофе

Власти Кубы подтвердили гибель 110 человек в результате крушения пассажирского самолета Boeing 737.

Об этом со ссылкой на министра транспорта Кубы Аделя Йцкирдо сообщает BBC.

Среди погибших 11 человек являются иностранцами. Остальные 99 жертв - кубинцы.

Шестеро членов экипажа были гражданами Мексики, на борту также находились двое туристов из Аргентины и двое пассажиров из восточной Сахары.

По данным изиздания, на месте происшествия найдены два черных ящика. Один из них в хорошем состоянии. Также министр транспорта заявил, что в скором времени может быть восстановлен и второй ящик.

Напомним, пассажирский лайнер упал через несколько минут после вылета из Международного аэропорта имени Хосе Марти. Авария произошла в нескольких метрах от терминала номер один.

В аварии погибли 110 человек. Троим удалось выжить, но они остаются в больнице в тяжелом состоянии.