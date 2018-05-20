Люка Бессона обвиняют в изнасиловании

Парижская полиция проверяет обвинения в изнасиловании, выдвинутые против французского режиссера Люка Бессона.

Обвинения выдвинула 27-летняя актриса, имя которой не называется, сообщает Europe 1 со ссылкой на источник.

Актриса обратилась в полицию вечером 18 мая. По ее словам, инцидент произошел в отеле "Ле Бристоль". Якобы Бессон опоил ее наркотиками и изнасиловал.

Все обвинения уже отверг адвокат режиссера Тьерри Марембер. Он заявил, что жалобу в полицию направила женщина, которая лично знакома с Бессоном, но по отношению к которой он никогда не вел себя недопустимо. По словам адвоката, метр "свалился со стула, услышав, в чем его обвиняют".

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Напомним, осенью 2017 года в Голливуде разгорелся скандал о сексуальных домогательствах в индустрии, одним из самых известных фигурантов которого стал один из основателей компаний Miramax Films и The Weinstein Company Харви Вайнштейн. Его в приставаниях и неподобающем поведении обвинили более 50 актрис и сотрудниц его компаний.