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Главная » Мир » Предъявлены обвинения 17-летнему стрелку, убившему 10 человек в техасской школе

Предъявлены обвинения 17-летнему стрелку, убившему 10 человек в техасской школе

Предъявлены обвинения 17-летнему стрелку, убившему 10 человек в техасской школе
Фото: twitter.com/HCSOTexas

Подозреваемый находится под арестом без права выхода под залог

20.05.18 310
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Сегодня, 20 мая, в США официально предъявили обвинения в убийстве 17-летнему Димитриосу Пагуртзису.

Об этом со ссылкой на шерифа округа Галвестон, сообщает Голос Америки.

Пагуртзис открыл стрельбу в школе города Санта-Фе в Техасе.

"Подозреваемый доставлен в тюрьму округа. Он находится под арестом без права выхода под залог. Ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения", - говорится в заявлении шерифа

Напомним, в результате стрельбы погибли 10 человек. Среди погибших 9 школьников и один учитель, еще 10 человек, в том числе офицер полиции, получили ранения.

Полиция допросила двух человек, которые подозреваются в причастности к совершению этого преступления. Губернатор штата Техас Грег Эббот в ходе пресс-конференции сообщил, что нападавший использовал помповое ружье и револьвер 38-го калибра. Оружие он взял у своего отца.

По словам губернатора, Пагуртзис изначально намеревался покончить с собой, но отказался от этого намерения. 

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