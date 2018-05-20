Роману Абрамовичу не продлили британскую визу после покушения на Скрипаля

Российскому миллиардеру Роману Абрамовичу не продлили британскую визу.

Об этом со ссылкой на источники в окружении бизнесмена сообщает The Bell.

По данным издания, виза истекла три недели назад. Информации об официальном отказе в выдаче нет. Однако самолет миллиардера последний раз видели в Лондоне в начале прошлого месяца.

Ранее глава МВД Великобритании Эмбер Радд заявила о начале проверки сотен виз, выданных состоятельным гражданам России. Лондон пошел на этот шаг после покушения на бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля.

Напомним, в Великобритании признали необходимость изменить визовый режим для Украины. Государственный министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан пообещал поднять в Лондоне вопрос о смягчении визового режима для граждан Украины.