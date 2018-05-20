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Главная » Мир » Президента Палестины в третий раз за неделю забрали в больницу

Президента Палестины в третий раз за неделю забрали в больницу

Президента Палестины в третий раз за неделю забрали в больницу
Махмуд Аббас / Фото: interfax.ru

У Аббаса повысилась температура после операции

20.05.18 51
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Президента Палестины Махмуда Аббаса госпитализировали в третий раз за неделю.

Предположительно причиной стали осложнения после операции на ухе, сообщает Reuters.

Незначительную хирургическую операцию на среднем ухе 82-летнему политику провели во вторник в больнице Аль-Истишари в столице Палестины Рамалле. Вскоре его выписали из больницы.

Во второй раз президент поехал в больницу в ночь с субботы на воскресенье, чтобы проверить результаты операции. Анализы не показали никаких проблем. 

Однако позже президент Палестины снова обратился к врачам в воскресенье из-за высокой температуры. Медики посоветовали ему вернуться в больницу, поскольку высокая температура может быть следствием осложнений после операции и воспаления уха.

Напомним, Аббас возглавил Палестину в 2004 году. Он был сторонником мирных переговоров с Израилем, но в 2014 году они были прекращены.

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