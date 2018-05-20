Шотландия обозначила срок референдума о независимости

Лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен сообщила, когда будет рассмотрен вопрос проведения референдума о независимости Шотландии.

"Как только у нас появится некоторая определенность относительно результата Brexit и будущих отношений Соединенного Королевства с Евросоюзом, что, как мы надеемся, произойдет осенью этого года, тогда я снова рассмотрю вопрос о сроках проведения референдума о независимости", – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на телеканал ITV.

Партия Стерджен в ближайшие недели может возобновить дебаты по вопросу перспектив независимой Шотландии.

"Шотландии нужно посмотреть на то, как воспользоваться возможностями", - сказала политик. По ее словам, дискуссия вокруг независимости "будет в большей степени основана на амбициях и надежде, а не на отчаянии".

Напомним, шотландский суд отказался от попытки обратиться в Суд ЕС с целью получить ответ, может ли Лондон в одностороннем порядке покинуть Евросоюз. Правительство Шотландии до конца года решит, стоит ли проводить второй референдум о независимости от Великобритании.