В Таиланде прогремело 14 взрывов

В Таиланде в регионах провинций Паттани, Яла и Наратхиват прогремели 14 взрывов. По меньшей мере три человека пострадали.

Большинство взрывов были вызваны самодельными устройствами, которые заложили рядом с банкоматами различных финансовых учреждений, передает Версия.

Из-за взрывов повредились линии электропередач.

Одним из пострадавших стал сотрудник правоохранительных органов. Помимо него получили травмы еще 2 женщины. По мнению полиции, произошедшее - дело рук действующих в регионе сепаратистских группировок.

Напомним, на юге Тайланда на протяжении последних 12 лет сепаратисты ведут что-то вроде партизанской войны за независимость от Бангкока. Сегодня в районах, где прогремели взрывы, ввели специальный режим.

За все время существования сепаратистского движения при взрывах и перестрелках в Таиланде умерло более 7 тысяч человек.